Interponen denuncia contra la Fiscalía

Acude médico legista con la CEDH para quejarse del trato laboral

Por: Fabiola Navarro

Por considerar que se violentaron sus derechos humanos como mujer y trabajadora, la médico legista Violeta Morales Sánchez, que asegura fue despedida injustamente del Centro de Procuración de Justicia donde trabajó 10 años, acudió a la instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Cajeme.

En un inicio el visitador de la institución, Felipe Calzada, le solicitó llevara la queja por escrito y se negaba a atenderla debido a que esa demanda es de tipo laboral; sin embargo, al final accedió a la comparecencia, pero sin darle un número de folio.

Por más de una hora, Morales fue atendida en las instalaciones de la Comisión, donde “se me trató bien; sin embargo, el visitador contestó una llamada en la que respondió que yo ya me encontraba aquí haciendo mi ‘circo’ y finalmente me dijo que el trato que se me daba era consecuencia de haber hecho público mi despido.

”Yo lo que estoy solicitando es que no se manche mi expediente, como se acostumbra en la Fiscalía en estos casos. Yo fui acosada y forzada a que firmara una renuncia, pero no acepté”.

Dijo que el comunicado que emitió la Fiscalía de Justicia en su contra, es totalmente falso, asegurando que nunca fue investigada por quejas ciudadanas en su contra; tampoco tuvo algún acta administrativa.

Por lo pronto esperará que el titular de la CEDH, Pedro González Avilés, atienda en caso, así como la misma gobernadora Claudia Pavlovich.

Agradeció el apoyo de la Organización Ciudadana de Cajeme, de la Sociedad Mexicana Forense, la Red Feminista Sonorense y de los estudiantes de la carrera de Derecho y Criminología de la UDE.