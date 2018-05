“Intenté ayudar a Luis Miguel lo más que pude”, declaró el actor Andrés García sobre su relación con el cantante.

En entrevista con Andrés García en Acapulco, durante la charla recordó la relación que tenía con Luis Miguel y con sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey.

A Marcela Basteri la recordó como una “mamá cariñosa, encargada de su casa, ocupada siempre, amable y educada”.

De Luis Rey, dijo, “era una mala persona, hacía las aberraciones más terribles que da hasta vergüenza mencionar”.

No comentó qué fue exactamente lo que le hizo Luis Rey para que cortara su relación con él, pero sí dejó en claro que siempre trató de ayudar a “El Sol”.

”Yo intenté ayudar a Luis Miguel lo más que pude pero después de que corté yo la relación con Luisito Rey creo que él bloqueó mi relación con Luis Miguel, (no sé) qué le habrá dicho, antes se comunicaba conmigo. Ya luego Micky empezó a no comunicarse conmigo, quién sabe qué le habrá dicho porque así era Luis Rey, manipulador y acaparador, hacía lo que fuera con tal de bloquear a la gente”.

Andrés García explicó que tiempo después volvió a ver a Luis Miguel y lo ayudó en lo que pudo.

“Ya no le pareció a Luis Rey que yo quisiera más a Luis Miguel que a él, porque yo ya no lo quería, era una mala persona”.