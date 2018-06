Intenta Anaya presentarse como Trudeau

APRO.-

Ricardo Anaya ha procurado presentarse como la versión mexicana de Justin Trudeau o de Emmanuel Macron, pero los sistemáticos escándalos de corrupción durante su campaña por la Presidencia, lo hacen parecerse más a los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, refirió el diario estadunidense The New York Times.

Duarte y Borge, como Anaya, ascendieron con velocidad en las filas de su partido pero sus carreras se eclipsaron rápidamente por sospechas de corrupción e investigaciones judiciales.

En su artículo “Ricardo Anaya, la traición como método” el periodista Wilbert Torre destaca que unos días antes del tercer y último debate presidencial y a dos semanas de las elecciones, Anaya enfrenta otra acusación, “un signo constante en su breve, pero intensa biografía política”.

Además, señala que la posición que tiene el aspirante presidencial de la alianza Por México al Frente en las preferencias electorales, es reflejo de que en solo cinco años dividió al PAN.