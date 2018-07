Insuficiente tiempo de los semáforos

Francisco Minjares

El tiempo para cruzar por los semáforos peatonales, que es de 15 a 20 segundos, es insuficiente en el primer cuadro de la ciudad, aseguran transeúntes.

“Hace mucho calor, tenemos que estar esperando en las esquinas y nos dan más que 15 segundos para cruzar, es muy poco tiempo, más si tienes que doblar, porque aquí en Obregón no nos dejan atravesar la calle cruzada, en forma de equis, a mí ya me han llamado la atención los policías porque dicen que no hay líneas para hacer eso”, indicó el peatón, Aurelio Gaxiola.

El comerciante José Luis Obregón explicó que desde su negocio ha visto a personas de edad avanzada que deben correr porque no alcanzan a cruzar a tiempo, sobre todo en los semáforos de la Miguel Alemán y No Reelección.

“Veo a las señoras, a los ancianos, a las mujeres con bebés, que tienen que correr porque no les alcanza el tiempo y los carros no se esperan, se les echan encima”, detalló.

De acuerdo a Tránsito Municipal el tiempo de espera de cada semáforo peatonal varía dependiendo de la densidad de los transeúntes de un determinado sector.