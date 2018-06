Inauguran en Álamos centros Creciendo Sano

Mantener a niñas y niños alejados de las drogas, y que aprendan de buenos valores es fundamental y trabajaremos sin importar que sea en los lugares más alejados de la Entidad, expresó la presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, al inaugurar los centros comunitarios Creciendo Sano en las comunidades guarijías de Guajaray y Mesa Colorada en Álamos.

Acompañada de Axel Omar Salas Hernández y Carmen Lorena Valdez Zepeda, presidente municipal y presidenta del DIF en Álamos, respectivamente, destacó que con estos dos centros comunitarios, un lugar de esparcimiento para estos niñas y niños de las comunidades guarijías, darán solución a una problemática y formarán grandes ciudadanos, al trabajar en la prevención del uso de las drogas.

“Yo quiero invitar a los padres de familia que tienen a sus niños de 4 años en adelante, que manden a sus niños aquí al Centro, denles la oportunidad, no crean que vamos a hacer algo que no esté de acuerdo tanto a sus tradiciones como a sus costumbres; siéntanse orgullosos de sus raíces, la lengua consérvenla, sus tradiciones consérvenlas, que nadie se las robe”, expresó.

En el centro comunitario Mesa Colorada: Kuita Achiyame (Niño Feliz), son atendidos 62 niñas y niños, reciben clases de regularización; cuenta con servicio de ludoteca, que es un espacio para realizar sus tareas, y con áreas recreativas y deportivas.

El centro comunitario Guajaray: Kawerame Kuyta (Niño Alegre), atienden a 65 niñas y niños con los mismos servicios, agregó.

Como estos ya suman cuatro en la Entidad, hay dos más, uno en Pozo Dulce, comunidad de Huatabampo y otro en Tierra Blanca en Navojoa, donde atienden a más de 120 niñas y niños.

MADRINA DE GRADUANTES DE TELEBACHILLERATO

Agradecidos por las atenciones que Margarita Ibarra de Torres ha brindado a la comunidad guarijía en Álamos, alumnos egresados de Telebachillerato en Mesa Colorada, la nombraron madrina de la generación 2015-2018.

Por segundo año consecutivo, la presidenta del Sistema DIF Sonora acompañó a los jóvenes graduantes de Mesa Colorada en una emotiva ceremonia en la cual demostraron que, a pesar de pertenecer a una pequeña comunidad, todos pueden lograr lo que se proponen, con perseverancia y una actitud positiva ante la vida.

Ibarra de Torres felicitó a los 11 jóvenes egresados y los invitó a continuar luchando por sus sueños, nunca olvidar sus orígenes, ser el orgullo de la etnia Guarijía y trabajar por su comunidad.

“Sigan caminando, no se queden ahí, sean el orgullo de la Etnia Guarijía, estudien todos, continúen sus caminos, sigan siendo esos hombres y mujeres de bien, que toda sociedad esperamos, sus padres lo esperan, no se pierdan en el camino, muchas veces nos equivocamos, pero hay que volver al redil otra vez; hay que continuar, que una equivocación no los marque de por vida”, les dijo.

En el evento reconocieron a los alumnos con los tres primeros lugares de aprovechamiento del segundo, cuarto y sexto semestre.

Se les entregó certificado a los egresados de Telebachillerato, quienes junto a sus padres y amigos convivieron con la presidenta del DIF Sonora.

Presentes, gobernadores tradicionales, Fidencio Leyva Yoquivo, de Mesa Colorada; José Mercedes Preciado Miranda, de Guajaray; José Romero Enríquez, de Macoyahui; Miguel Valdez Zazueta, y profesor de Telesecundaria de Mesa Colorada; Daniel AispuroMoroyoqui, director de la Escuela Primaria de Mesa Colorada; y Vicente Vega Verdugo, director de Telebachillerato de Mesa Colorada.