IMSS Sonora gradúa a médicos internos

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora se graduaron 35 médicos internos que fueron capacitados a lo largo de un año en nosocomios y Unidades de Medicina Familiar en Hermosillo.

El subdirector del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Mario Luna Bracamontes, aseguró: “Nosotros no buscamos números, buscamos la realización de las personas para tener los resultados que deseamos, si las personas hacen lo que les gusta hacer con esa pasión y con esa actitud que nos debe de caracterizar, los resultados vienen solos, nunca pierdan el enfoque”.

Destacó que habrá pacientes que recordarán a cada médico por el trato que les brindaron en su interinato, lo que provocará en cada uno un sentimiento diferente y del que se surgirá un gran profesionista.

“Lo más importante en este mundo de la medicina, es tratar al otro como quisieran que lo traten a ustedes”, dijo y abundó que se debe hacer por cada paciente todo lo humanamente posible por resolver su enfermedad.

Por su parte, el coordinador Clínico de Educación e Investigación del HGZ No. 2, Jorge Luis Santiago Córdova, afirmó que “este triunfo solo marca el inicio de una larga carrera de apoyo al derechohabiente, además marca el inicio de su desarrollo académico”.