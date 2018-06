Imprudencia de CFE sigue matando pilotos

Por: Federico Chávez Manjarrez

Luego de que en días pasados falleció en el Municipio de Cajeme un piloto fumigador por la supuesta negligencia de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, la semana pasada volvió a cobrarse una víctima más en Tabasco, por la misma irresponsabilidad de la CFE.

El presidente de la Asociación de Aerofumigadores Unidos de los Valles del Yaqui y Mayo, Rogelio Baldenebro Arredondo, detalló que ese compañero falleció en esa entidad, producto de que su avión se atoró con los cables sin señalamientos de la CFE.

“Esta es una víctima más de la negligencia e imprudencia de la paraestatal, por lo que ya no van a permitir que eso siga sucediendo, aunque a la CFE parece no importarle, ya que sigue sin poner señalamientos en sus torres y cableado”, comentó Baldenebro Arredondo.

Dijo que amenazaron con irse a un paro de labores si la paraestatal no instala sus señalamientos, lo que no han cumplido, por lo que la amenaza de los pilotos se mantiene, aunque esperaran para llevar la reunión con las autoridades y organizaciones de productores a los cuales no quieren afectar, sobre todo a los que tienen sembrados cultivos de primavera verano.