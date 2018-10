Improcedente, denuncia de Sutoc

Por: Francisco Minjares

Las 12 violaciones al contrato colectivo señaladas en el emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc) son improcedentes, por tratarse de asuntos muy particulares que no afectan a la colectividad de los trabajadores, aseguró Rodrigo González Enríquez. El director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme dijo que los supuestos 12 puntos son improcedentes, además que ya se le dio respuesta a cada uno de ellos; sin embargo, el Sutoc se mantiene en su postura de que son violentados.

Algunas de las violaciones citadas por el director de la paramunicipal que se encuentran en el emplazamiento a huelga, se refieren a que se buscaba sindicalizar a un auxiliar de cobranza que era de confianza, lo cual no está permitido por la ley; no se le dio comida a un trabajador que dobló turno, aunque se le proporcionaron facilidades para ir a su casa a comer; se le negó al Sindicato la contratación de una secretaria por parte del Oomapas, ya que el Sutoc tiene ingresos propios para hacerlo; la homologación salarial y el apoyo para las camisetas de uniforme, entre otros.

A pesar de ser improcedentes, la directiva del Organismo dio respuesta conforme a la ley a la audiencia conciliatoria que se tiene programada para el 9 de noviembre a las 10:00 horas.

En caso de que el organismo sindical decida que estalle la huelga, la ciudadanía entera se verá afectada por el paro de labores y el corte del suministro de agua, ya que, de lo contrario, sería sólo un simulacro de parte de la dirigencia sindical.

Por otro lado, dijo que la directiva del Sutoc también cuenta con irregularidades, ya que son 12 personas las que, casi en su totalidad, se dedican exclusivamente a sus labores sindicales y están dejando desatendidos sus trabajos en el Organismo.

Por esto último, señaló que si a esta administración le toca una revisión del contrato colectivo, se va a disminuir ese número de trabajadores, para que no estén cobrando sin realmente trabajar para la paramunicipal.

El funcionario indicó que el Oomapas no cuenta con los recursos suficientes para cumplir demandas como el otorgamiento de gasolina o uniformes, y esto no es algo que se tenga solo con el sindicato, sino que en general se heredó una deuda de aproximadamente 700 millones de pesos, la cual le ha valido diferentes demandas que ya se encuentran en proceso de desahogo y todavía faltan cinco, entre las cuales se encuentra la de la planta tratadora de aguas residuales, Solaqua, como una de las principales, con 80 millones de pesos.

Una vez que se realicen las investigaciones correspondientes sobre este adeudo, en caso de que se descubra a ex funcionarios como responsables del mismo, se va a proceder conforme a derecho debido a que la actual administración no puede encubrir o solapar a ninguno.