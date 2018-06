Imparte Vinny Castilla clínicas de beisbol

Por: Armando Valenzuela

El ex jugador de los Rockies de Colorado, Vinicio Castilla Soria estuvo ayer en Ciudad Obregón por invitación de Emeterio Ochoa Bazúa, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme por la coalición Todos por Sonora, con el fin de impartir unas clínicas de beisbol en el marco de la celebración del Día del Padre.

Fue precisamente en los campos de la Unidad Deportiva Norte, donde un buen número de peloteritos pertenecientes a las distintas escuelas de beisbol de la ciudad sostuvo una serie de encuentros con el ex pelotero.

Vinny, que llegó a la unidad alrededor de las seis de la tarde, se mostró muy accesible con niños y jóvenes, a quienes compartió su experiencia de vida, y alentó a la niñez y la juventud que practica esta disciplina deportiva a perseguir y luchar por sus sueños, a superar la adversidad y formarse y crecer como personas de bien con éxito en sus vidas.

Posteriormente, Castilla tomó un bat y estuvo conectando algunas pelotas que le fueron lanzadas por Ochoa Bazúa, las cuales fueron fildeadas por los pequeños asistentes.

Inmediatamente después, el ex ligamayorista inició con las clínicas, dando a los asistentes una serie de consejos útiles a la hora de batear, fildear y correr las almohadillas.

En el marco de las clínicas ofrecidas por Castilla, se realizaron derbys de jonrones, con la participación de los peloteritos asistentes al evento.