Iguala Boston serie

La confrontación se traslada a Houston, donde se jugarán los juegos 3, 4 y 5

Un doblete remolcador de tres carreras de Jackie Bradley Jr. llevó a los Medias Rojas de Boston a empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a un triunfo por bando, al vencer 7-5 a los Astros de Houston, en Fenway Park.

Con la pizarra en contra 4-2 y la casa llena en la tercera entrada, Bradley Jr pegó tablazo al jardín izquierdo, para remolcar las tres carreras que le dieron la voltereta al score y encaminaron a Boston a la victoria.

No fue la noche de ninguno de los dos abridores y las anotaciones llegaron temprano.

Medias Rojas timbraron un par desde la primera entrada, pero los campeones Astros emparejaron con doblete remolcador de dos rayas de George Springer en el segundo episodio.

Y un inning después, se fueron arriba con cuadrangular de Marwin González con uno a bordo, ante los lanzamientos de David Price, quien salió sin decisión y aún no conoce la victoria en postemporada como abridor.

Sin embargo llegó el tablazo oportuno de Bradley Jr. en la tercera tanda, ante el as de los Astros Gerrit Cole, quien permitió seis carreras, su cifra más alta de toda la temporada, y cargó con la derrota.

Todavía Boston aseguró el triunfo con anotada de Xander Bogaerts con passed ball en la séptima y doblete productor de una más de Mookie Betts en el octavo rollo.

Matt Barnes se llevó la victoria al relevar a Price, mientras que el cerrador Craig Kimbrel retiró el noveno rollo, pese a permitir una carrera, para apuntarse el salvamento.