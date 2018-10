Hugo González es llevado a un hospital

Una convocatoria que parecía intacta de lesiones, cobró una víctima al final del encuentro amistoso ante Chile, en la Corregidora.

El guardameta que había tenido tres atajadas esenciales para mantener el cero en la portería, en los últimos minutos, por una jugada en la que Nicolás Castillo dispara, el portero rechaza y cae al césped en el intento de tapar el segundo disparo de Nico y la caída se magnifica en el dolor que reflejaba su rostro al sostenerse en el hombro derecho.

Los médicos del Tricolor ingresaron en la cancha y le pusieron el cabestrillo al jugador del Necaxa que de inmediato abandonó la cancha para irse en la ambulancia a un hospital de Querétaro.

Hasta el momento, González se mantenía en los estudios y no se había determinado el grado de la lesión; sin embargo, el estratega Ricardo Ferretti le mandó un mensaje al cancerbero lamentando que se pudiera agravar para el retorno a su club con los Rayos.

“Lo de Hugo me siento mal, porque uno no espera que un jugador se lastime y esperamos que no sea gran cosa”, comentó el técnico.