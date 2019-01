Hombre se vacuna contra la influenza y termina con el cuerpo paralizado

Se vacunó para las fechas festivas y ahora no tiene nada que festejar, se le presentó parálisis y ceguera Las Vegas.- Shane Morgan está viviendo una verdadera pesadilla, asegura que se vacunó contra la influenza para las fechas festivas, pero no hubo nada que festejar, no puede levantarse de la cama, le dio parálisis y ceguera.

El hombre de Las Vegas asegura que la vacuna contra la gripe tuvo que ver con las afecciones que ahora le aquejan, no puede caminar y perdió la visión.

Fueron 36 horas después de la aplicación de la inmunización cuando el hombre comenzó a quejarse de no sentir piernas ni brazos, su esposa lo transfirió a un hospital. En el lugar fue necesario conectarlo a un respirador artificial por cuatro días, informó Telemundo.

Se desconocen las causas por las que el hombre desencadenó la enfermedad; sin embargo, él y su esposa aseguran que la vacuna fue responsable.

Existe un vínculo entre la vacuna contra la influenza y el síndrome, pero según los Centros de Control de Enfermedades señalan que la estadística es de 1 o 2 personas por cada millón.