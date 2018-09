Hijos que son iguales a sus padres famosos

En su gran mayoría, las personas cuando se convierten en padres coinciden en que cumplir ese rol es de las mejores sensaciones que les ha dado la vida.

Sin embargo, pocos tienen el orgullo, y sobre todo la suerte, de verse representados en sus propios hijos y no sólo a los éxitos, sino que físicamente.

En el mundo del espectáculo existen una gran cantidad de hijos de famosos, que han heredado el físico de sus respectivos padres, los cuales se enlistan.

Uno de los cuatro de Liverpool, Paul McCartney, causa impresión con sus seguidores, cada vez que posa junto a su hijo James, nacido en 1977 y cuya madre fue una de sus tantas novias, Linda McCartney.

Otro es Diego Maradona junior, quien es el hijo del astro del futbol, aún cuando este no lo reconocía como tal. Debieron pasar casi 30 años para que estos dos se unieran.

Katie Holmes y Tom Cruise procrearon a Suri Cruise, quien ya con 10 años de edad cautiva la atención de todos por su semejanza con su madre, la famosa actriz. Su sonrisa, ojos achinados y demás parecidos físicos.

La reconocida actriz, bailarina y cantante Jennifer López tuvo una relación duradera con Marc Anthony, su tercer marido, desde 2004 a 2011, durante esos años nacieron Emma y Max, quienes son un fiel reflejo de su madre, aunque si se les ve con el padre, también tienen algunos rasgos similares.

José Eduardo Derbez ha seguido los pasos del actor y comediante mexicano, su padre, Eugenio Derbez. Además de su parecido ha heredado el talento ya que también ha destacado en la actuación.

Tom y Colin Hanks, no necesitan mucha presentación ya que ambos han logrado un buen reconocimiento mundial con sus labores como actores. Papá Tom es una de las grandes estrellas de Hollywood y Colin ya es reconocido a pesar de su temprana edad. Cara a cara parecen mellizos por sus ojos, boca y hasta frente.

Cruz, nacido en 2005, crece a pasos agigantados en las inferiores del Arsenal de Inglaterra y sin duda alguna ha heredado además del físico, el talento de su padre, David Beckham.

La gestación subrogada o alquiler de vientre fue el método que eligió Ricky Martin para traer al mundo a sus dos hijos, Valentino y Matteo. A los gemelos que nacieron en 2010, les sobra belleza como su padre y podrán explotarla con el correr de los años.

La primera hija de la reina del pop, Lourdes María, de 20 años, cada día es más parecida a la famosa cantante de 58 años, Madonna, quien se ha convertido en una de las más relevantes en la historia de la música. Su semejanza se vio reflejada de forma evidente en el video llamado “Celebration”.

Gerard Piqué es el férreo defensor ex Manchester United que ha jugado durante más de 10 temporadas en el Barcelona. Aunque desde el 2014 comenzó a verse menos agresivo y más sentimental desde el arribo de Sasha, su primer hijo con la cantante Shakira. Fue ésta la encargada de revelar los dotes de su hijo para el deporte al jugar al básquet.

La actriz nacida en Nuevo México, Demi Moore, que ha tenido varias parejas relacionadas con el mundo del espectáculo, ha causado impresión al presentarse con su hija Rumer Willis. Ella, que nació en 1988, tiene rasgos muy similares a su bella madre.

De la pareja entre el actor mexicano Arturo Peniche y Gaby Ortiz, nació Brandon Peniche. Uno de sus primeros pasos los dio en Televisa en programas juveniles y comenzó a codearse con las telenovelas.

Mientras el padre, Will, sigue participando de películas taquilleras, su hijo Jaden Smith ya comienza a ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Su similitud aparece al instante cuando se los ve. El pequeño de la familia parece la versión más joven de su padre, sólo basta con ver una de las primeras actuaciones de Will, “El príncipe de Bel-Air“.

Brad Pitt ha hecho de su cuerpo y su belleza innata, además de su inteligencia, una carrera impresionante. Su hija, Shiloh, quien lo tuvo con la famosa Angelina Jolie, heredó su cabellera clara y aquellos ojos que cautivan al planeta.