Héctor Velázquez viajará a Japón con México

Héctor Velázquez vivió una temporada inolvidable a la que todavía le quedan dos experiencias más por vivir: participar en el desfile de campeón en Boston y viajar con la selección de MLB que participará en juegos de exhibición en Japón.

El pitcher mexicano vivió un 2017 en el que con sus actuaciones se mereció quedarse con el equipo grande prácticamente toda la temporada al ser enviado a Triple A solo una vez en la campaña, tuvo 41 apariciones, ocho como abridor y terminó con marca de 7-2 con 3.18 de PCL, ayudando a que su equipo terminara como campeón de la División Este, con el mejor récord de las Grandes Ligas.

Después de eso ya no tuvo actividad porque los Medias Rojas apostaron a tener un roster con más bateadores que pitchers, lo que le quitó un espacio al mexicano. Aun así, se mantuvo activo ya que, si se daba alguna lesión, podría haber sido activado. A final de cuentas eso no sucedió, aunque sí se quedó con el equipo hasta el día en que levantaron el título en el Dodger Stadium.

“Fue una buena temporada aunque no me conformo con eso, me voy a seguir preparando para el próximo año tener mejores oportunidades y poder dar mejores resultados”, comentó el derecho quien fue acompañado por su familia en la celebración en el campo durante la celebración.

“La verdad siempre soñé y siempre me imaginé en estar en un momento como éste, que me tocara ganar la Serie Mundial, sí lo visualicé y ahora estoy aquí”, sentenció.

El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, no tendrá vacaciones, ya que además de viajar de regreso a Boston para participar en el desfile de campeón del equipo, fue informado que integrará la selección de MLB que viajará a Japón en noviembre para participar en una serie de juegos de exhibición del 8 al 15 de diciembre.