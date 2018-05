Hay poco interés por la lectura

Por: Roberto Aguilar

La falta de librerías en el Municipio, ha provocado un gran desinterés por parte de la ciudadanía de tener como buen hábito la lectura, dijo Juan Roberto Valdez Leyva.

El director de Educación y Cultura de Navojoa manifestó que esto es una situación lamentable, donde el sector empresarial no le ha apostado para colocar este tipo de negocios.

Señaló que una situación que provoca que muchas personas no coloquen librerías, es que no lo ven como un negocio redituable.

El funcionario aseguró que los navojoenses pueden ser una población lectora y prueba de ello es el Libro Bus que en su paso por Navojoa registra grandes ganancias en ventas.

“A mí me lo confió el encargado del Libro Bus que en un trayecto de Tepic a Hermosillo, Navojoa es la mejor plaza para venta de libros”, destacó.

Recordó que en un tiempo se estableció una librería sobre el bulevar Obregón, sin embargo el negocio cerró por el alto costo en renta que pagaba la propietaria.

“Me tocó hacer amistad con la empresaria que impulsó el proyecto, era de Obregón pero dejó el local porque la renta era elevada además tenía que venir desde allá y eso se le complicó”, comentó.