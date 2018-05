Hay poca agua y alumbrado en colonia Las Misiones, dicen

Pagan servicio, pero casi nunca llega el líquido, denuncian vecinos

Francisco Minjares

La baja presión del agua y la falta de alumbrado público se han convertido en un problema para los habitantes del fraccionamiento Las Misiones, ubicado en la salida sur de la ciudad.

El problema de la presión del agua se agudiza en las casas de dos pisos, y se ha hecho más fuerte conforme va creciendo el fraccionamiento, aseguran vecinos.

“Tengo dos años aquí y siempre he batallado. Ya coticé lo que se necesita para solucionar el problema y me sale en más 10 mil pesos. Se me hace algo muy injusto, porque yo estoy pagando por el servicio de agua, como cualquier otro ciudadano”, indicó la vecina Martha Encinas.

Por otro lado, la falta de alumbrado público en el área de la Vía de Las Misiones y la Ejército Nacional, así como en la Castellón y la calle Ávila, se han convertido en un problema para los residentes.

Lo anterior favorece a que impere la inseguridad, ya que el mayor número de robos a las casas se da en esos sectores, al estar en las zonas más cercanas al dren que atraviesa por el sector.

El fraccionamiento forma parte de uno de los desarrollos que se tienen en Cajeme y está a cargo de la constructora Lander; sin embargo, esos servicios los brinda el Ayuntamiento de Cajeme y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas).