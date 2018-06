Hay más motos

Pero también son causa inicial de accidentes de tránsito, afirma Espinoza

Roberto Aguilar

Del 2017 a lo que va del 2018 se ha duplicado el empadronamiento de motocicletas en el Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), dijo su titular, Enia Mirsa Espinoza de los Monteros Castillo.

Esta situación ha ocurrido, según explicó, por el incremento al precio de la gasolina, situación que provoca que los automovilistas opten por un medio de transporte más económico.

Si bien es cierto, dijo, no se tiene un número exacto de motocicletas con engomado de Onappafa circulando, ya que no se cuenta con un control de bajas o unidades ya no circulantes, señaló Espinoza de los Monteros Castillo.

Al solicitar el registro de las motos, comentó, se pide el título de propiedad de la unidad y la credencial de elector del dueño.

Una vez que se verifica que el vehículo no cuenta con algún tipo de reporte, como robo o haber estado involucrado en un delito, se procede a su afiliación.

Las motocicletas que se empadronan son hasta el modelo 2013, refirió.

Aseguró que al entregarse el engomado se hace la recomendación a los usuarios de que tengan vigente su permiso de conducir.

MOTOCICLETAS ENCABEZAN LISTA DE ACCIDENTES

Por otro lado, un problema que se vive en el Municipio es la falta de conciencia o respeto vial por parte de los motociclistas, ya que encabezan la lista de accidentes por su alta frecuencia, dijo Lázaro Ariel Parra Portillo.

El encargado de la Mesa de Accidentes de Tránsito Municipal y oficial segundo señaló que al mes se tienen entre 25 y 30 percances, de los cuales la mayoría son de estas ligeras unidades.

Refirió que entre las causas comunes está manejar bajo la influencia del alcohol o porque utilizan los celulares al momento de conducir.

“En gran parte son los motociclistas los que no acatan las reglas, aunque no se puede generalizar, pues también hay conductores de motos que manejan con precaución y respeto a la ley” dijo.

Refirió que hay un incremento considerable de conductores que utilizan motocicleta, lo cual provoca esta situación, con la cual los elementos de Tránsito luchan todos los días para evitar que los accidentes sigan ocurriendo.

“Tenemos un problema con el incremento del parque vehicular de motocicletas que a diario cometen infracciones. Entre las más comunes podemos citar el exceso de velocidad, la falta de casco, el exceso de pasaje, transitar por carril contrario, omisión de señales de tránsito, entre otras. Y aunque Tránsito no ha bajado la guardia, los motociclistas siguen resistiéndose a acatar la ley”, finalizó.