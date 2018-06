Hay más demanda de autobuses aquí

Al llegar el periodo de asueto, los viajeros acudirán en mayor medida a la Central

Por: David Vázquez

Con la llegada de las vacaciones de verano, poco a poco los ciudadanos solicitarán el servicio de transportación en la Central de Autobuses Faustino Félix Serna.

El gerente de la terminal camionera, Germán Velderrain Armenta, explicó que durante este periodo aumentará también la vigilancia para detectar a personas con armas de fuego en lo que es el andén de acceso al área de abordaje.

Agregó que al momento no se han reportado robo de maletas u otros artículos de valor a los pasajeros, ya que la vigilancia por medio de las cámaras de video es factor preventivo muy importante para que no se desarrollen ilícitos de gravedad.

Expresó que este equipo se tiene colocado en los andenes donde se estacionan los autobuses, con el objetivo de detectar alguna arma de fuego o blanca.

Asimismo, los vigilantes llevan a cabo acciones de revisión a los autobuses, además las maletas de los usuarios, con la finalidad de constatar que no carguen objetos prohibidos.