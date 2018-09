Hay incremento de embarazos en adolescentes

Por: Alma Aguilar

En México, el Congreso de la Unión emitió en diciembre de 2011 una iniciativa para declarar el 26 de septiembre como el Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Hoy se celebra a nivel nacional la Prevención del Embarazo No Planificado, y según estadísticas el país ocupa el primer lugar en el mundo con jovencitas en gestación.

“El embarazo en adolescentes en México tiene un alto porcentaje, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay más de mil adolescentes por día que tienen un embarazo y lo que nosotros queremos es promover el llevar una salud sexual con mucha responsabilidad y prevención”, detalló el doctor Antonio Alvídrez Labrado.

De cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, dos han iniciado vida sexual, es por ello que en las adolescentes, que todavía están en crecimiento, el riesgo de aborto, parto pretérmino y bebés con bajo peso al nacer, representa la principal causa de desenlace perinatal adverso.

Además, 34 de cada 100 mujeres adolescentes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual y casi 37 mujeres tampoco lo emplearon en un su última relación.

Al igual, 15 de cada 100 adolescentes varones que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primer contacto sexual y casi 17 hombres tampoco.

“Lo que esperamos de los jóvenes en su vida futura es que sean multiplicadores de los beneficios al presentarles acciones de prevención, sobre todo en la etapa de la adolescencia que es cuando tienen más riesgo de tener problemas como infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados”, finalizó el doctor de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria