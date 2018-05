Hay denuncia penal contra pensiones “escandalosas”

Es un intento de fraude contra la institución, asegura Contreras López

Por: Demian Duarte

El Isssteson presentó denuncias por la vía penal por intento de fraude en contra de derechohabientes jubilados que han buscado nivelaciones en sus pensiones para elevarlas a niveles que son considerados “escandalosos”, dijo Pedro Ángel Contreras López, director de esa institución.

Enfatizó que la demanda penal se puso ante la instancia a inicios de mayo y se considera improcedente la petición de nivelaciones, por lo que ahora se trata de evitar que se den abusos a futuro.

Hay personas que buscan sacarle provecho a huecos que existen en la ley que rige al Isssteson, y aunque no especificó casos, sí señaló que en el pasado esos vacíos legales han permitido que otras personas en retiro, obtengan pensiones muy altas, que resultan muy onerosas para las finanzas del Instituto.

Por esa razón comentó que se decidió poner las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

“Estas personas le quieren causar daño a la institución por su ambición personal y su pretensión de tener pensiones de escándalo, el Isssteson es el único Instituto en todo país que otorga pensiones en esos niveles”, apuntó.

Contreras López sostuvo que su empeño es recuperar la vertical en cuanto a la salud financiera del Isssteson y que el tema de las pensiones se ha convertido en materia central de ese proceso.

En el pasado reciente se han señalado las pensiones de que gozan ex funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, como ha sido el caso del actual delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya y el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Oscar Gutiérrez Cohen, quienes perciben pensiones por más de 130 mil pesos al mes.