Hasta eutanasia es elitista aquí

De momento, la eutanasia es casi elitista, dijo el académico Arnoldo Kraus Weisman, sobre todo mientras uno de cada dos mexicanos viva en pobreza o pobreza extrema.

“Hasta no resolver ese problema, la eutanasia estará en el limbo. Los pobres no pueden pensar en ella porque se mueren antes por no tener para comer, o están en hospitales en donde no hay recursos”, dijo el académico de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al dictar la conferencia magistral “Eutanasia: Reflexión obligada”, en el auditorio Alfonso Caso, expuso que la idea de ‘morir con dignidad’ está presente entre quienes consideran que podrían entrar a terapia intensiva y cuentan con los recursos económicos para afrontar este tipo de tratamientos.

El también miembro del Colegio de Bioética indicó que antes de implementar estos procedimientos el sistema de salud nacional debe resolver aspectos básicos como que haya vacunas, alimentos y medicamentos en los hospitales.