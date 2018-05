Harvey Weinstein comparece en la corte

Pagó una fianza de diez millones de dólares

EL UNIVERSAL.-

El productor de cine Harvey Weinstein compareció este viernes en la Corte pero pagó una fianza de 10 millones de dólares. Aun así, sus víctimas celebran. “Lo tenemos”, dijo McGowan.

El famoso productor, sobre el que pesan acusaciones de agresión y abuso sexual que presuntamente perpetró contra decenas de mujeres, llegó a las 7:27 h (hora local) a la comisaría 1 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) para someterse al proceso de registro y toma de imágenes y huellas dactilares.

Comienza así el primer procedimiento por vía penal en Estados Unidos contra Weinstein

En este proceso, el productor de la compañía The Weinstein Company —de la que fue luego despedido—, está imputado por supuestamente violar a una mujer cuya identidad no ha trascendido y forzar a la actriz Lucia Evans a practicarle sexo oral. Según informa El País, Harvey Weinstein tendrá que declarar ante el juez Kevin McGrath de Manhattan tras completar su ficha policial.

El pacto que ha alcanzado con el fiscal Cyrus Vance incluye el abono de una fianza de diez millones de euros, la entrega del pasaporte y el uso de un brazalete electrónico para controlar sus movimientos.

El comienzo del procedimiento penal contra Harvey Weinstein llega siete meses después de que sendas investigaciones periodísticas publicadas por The New York Times y The New Yorker destaparan el escándalo silenciado durante años por Hollywood.