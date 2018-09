Hartos de robos, se organizan para hacer justicia en Portón

Hurtan cableado de la bomba mediante la cual suministran el agua y eso colma a los vecinos del Ejido Vicente Guerrero

Si las autoridades no actúan, los vecinos de El Portón harán justicia por su propia mano porque ya están hartos de los robos a que se ven sometidos diariamente.

Durante una reunión entre los integrantes del ejido Vicente Guerrero, informaron que el colmo de los latrocinios ocurrió la madrugada del martes, pues se llevaron el cableado de la bomba para abastecer de agua a la población.

Rosa Molina Ibarra dijo que los ladrones entraron a la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón y se llevaron diversos artículos.

Esos hechos son a diario, indicó, pues ya con anterioridad desvalijaron la Escuela Telesecundaria, de donde sustrajeron computadoras y las cámaras de seguridad.

El Jardín de Niños también ya ha tenido la visita de los ladrones y a la tortillería del lugar ya la agarraron de cliente porque van cinco asaltos en distintas ocasiones, destacó.

El problema mayor es que las autoridades fueron informadas de la sustracción de los cables de la bomba y dijeron que hasta arreglar el sistema eléctrico les dotarán de agua potable, expuso, lo cual es injusto.

Con mil 100 habitantes, expuso, el 80 por ciento de ellos ya ha sufrido de una u otra manera el acoso de los ladrones.

Pero los vecinos ya se están organizando para ya no permitir más robos, por lo cual si las autoridades policiacas no cumplen con su cometido, indicó, se harán justicia por su propia mano.

Aunque aparentemente la delegada del lugar estuvo merodeando el sitio donde se desarrolló el encuentro de los ciudadanos, no intervino para explicar qué hará como autoridad en este caso.