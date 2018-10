Harán un frente común contra terraceros mayos

Obstaculizan el avance de obras en Huatabampo, dicen los de Etchojoa, Benito Juárez y Álamos

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Representantes de uniones de terraceros de Álamos, Benito Juárez y Etchojoa conformarán un frente contra transportistas de Navojoa, quienes están bloqueando obras en operación en el Municipio de Huatabampo.

Blanca Nidia Verduzco Cruz, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en esta localidad, en reunión sostenida con acarreadores de tierra de Benito Juárez, Etchojoa y Álamos, y ante la presencia de los representantes de la central obrera de esas localidades: Joel Antonio Torres y Roberto Medina Quintero, expresó:

“No nos vamos a dejar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Los trasportistas de Navojoa están infringiendo la ley al no permitir que carguen nuestros carros el material para las obras de pavimentación que se llevan a cabo en este Municipio, y eso es un delito”.

Lamentó la falta de voluntad del Gobierno del Estado para actuar conforme a derecho y brindar el respaldo a quienes luchan por la legalidad en este caso.

Señaló que este conflicto afecta a 100 trasportistas, empresas constructoras, sus familias y a la población en general.

“Tenemos la razón, pues no estamos peleando nada que no nos corresponda. Los compañeros de Navojoa saben que tienen carros de más y no por eso van a venir a quitarnos el trabajo, deben apegarse a derecho y respetar las reglas de operación por el bien de todos”, señaló Verduzco Cruz.

El conflicto entre uniones de camioneros de ambos municipios mantiene obras importantes de pavimentación paralizadas en Moroncárit, El Júpare y Pozo Dulce, además del retraso de la pavimentación de la carretera a Las Bocas.