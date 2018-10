Harán informe exprés sobre entrega-recepción

La Comisión Mixta Plural deberá presentar un dictamen en menos de 15 días

Michel Inzunza

Gustavo Almada Bórquez será uno de los siete regidores que integren la Comisión Mixta Plural, la cual durante 90 días revisará la información que se recabó a través del proceso entrega-recepción.

De acuerdo con el edil por Movimiento Ciudadano (MC), realizar un dictamen será casi imposible, debido a que la fecha límite para entregar un informe es el 16 de octubre y hubo un retraso de ocho días en la conformación de las comisiones.

Como presidente del Grupo de Desarrollo Económico, no está de acuerdo con el trabajo que hizo la pasada administración en este rubro y señaló que la llegada de empresas, como Plaza Sendero, Lala y Constellation Brands, obedeció a las condiciones del Municipio y no a las gestiones realizadas.

Rosendo Arrayales dijo desconocer el cómo y quién decidió la conformación de las comisiones y a pesar de que formó parte del proceso entrega-recepción, no pertenecerá a la Mixta Plural.

“Pienso que al buen entendedor pocas palabras. Alguien no me quiere ahí e ignoro por qué, puesto que no me porté mal con nadie de la pasada administración que pudiera hacer algún señalamiento sobre mí”, expresó.

El edil del Partido del Trabajo (PT) informó que presidirá la comisión de Transporte Público y se desempeñará como vocal de Seguridad Pública y Tránsito, pero además solicitó se le incluyera en la de Anticorrupción y Transparencia; Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, además de la Mixta Plural, a la cual acudirá como observador.