Harán cabalgata “Junior”

Fabiola Navarro

Luego del anuncio de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) sobre la reubicación de la Escuela Primaria Cámara Junior, que actualmente se encuentra en la plaza del pueblo de Cócorit y será trasladada a la colonia conocida como El Zapato, padres y madres de familia preparan una cabalgata en protesta.

La actividad será una muestra pacífica de la inconformidad de quienes se oponen a la disposición de la SEC, ya que aseguran nunca fueron consultados.

“Hubo reuniones, pero nunca aceptamos la reubicación. Hay padres de familia que sí, pero habemos otros que no estamos de acuerdo con esta medida impuesta. La escuela está bien en la plaza, aquí se paran los camiones, porque hay niños que vienen de colonias lejanas; además, frente al nuevo plantel hay tierras de siembra y fumigan seguido”, explicó Gloria Rosales, madre de familia.

La cabalgata “en defensa de la no reubicación de la escuela” se llevará a cabo el 16 de junio, en punto de las cinco de la tarde, partiendo de la cancha de la colonia Campestre.

Por otra parte, existe incertidumbre entre paterfamilias de la Escuela Primaria Clotilde Flores, que se localiza frente a la plaza del pueblo, ya que forma parte de los 12 planteles en los que se realizarán trabajos de mantenimiento y posiblemente sea cerrada.

“No nos han dicho nada aún. No sabemos si va a estar abierta para el siguiente ciclo y quizá debamos meter a los niños a las nuevas instalaciones de la Cámara Junior. Estamos esperando nos informen”, comentó una madre de familia.

Cabe mencionar que el terreno donde se ubica el nuevo plantel no está pavimentado y su acceso es difícil en automóvil y a pie, sobre todo en temporada de lluvias, puesto que se forman grandes lodazales.