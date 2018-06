Hará de Sonora una potencia

En el ramo agroindustrial, afirma José Antonio Meade, quien se compromete a resolver el problema del agua

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, anunció que convertirá a Sonora en una potencia agroindustrial.

En las instalaciones de la Arena Itson, donde se congregaron miles de personas para conocer sus propuestas para el sur de la entidad, Meade ofreció a los sonorenses resolver los problemas en el abasto de agua para consumo humano y para el sector agropecuario. Explicó que para resolver este reto, en su gobierno, se aprovechará la costa para desalar el agua y terminará la Presa Pilares.

De cara a la recta final de la contienda, el aspirante presidencial expresó que estos son días clave, ya que, dijo, el activismo de los militantes de los tres partidos que lo postulan será más entusiasta y la población reflexionará sobre las propuestas que escuchó a lo largo de este proceso electoral.

Ante miles de sonorenses, ofreció una reforma profunda al campo, la cual asegurará que los productores y sus familias tengan seguridad social y acceso efectivo a educación, salud, vivienda, empleo, cultura, recreación y deporte.

Meade se comprometió a garantizarles seguridad alimentaria, física y frente a desastres naturales. El aspirante de la coalición Todos por México aseguró que, en su gobierno, los funcionarios públicos estarán al servicio de los campesinos, habrá presupuestos multianuales, reglas claras en la entrega de apoyos y se establecerán ventanillas únicas que faciliten los procesos.

El aspirante presidencial sostuvo que solucionará el problema de abasto de agua en la entidad con un enfoque regional, con diálogo y consensuado, “para que en Sonora dejemos de batallar por el agua y nos preocupemos sólo por producir”, aseveró.

“Y yo le pedí prestado a Sonora a un gran activo, a una voz que ha hablado muchos años por el priísmo nacional y que hoy me ayuda y me acompaña a que ganemos esta circunscripción. Estoy muy contento y muy agradecido de que me acompañe mi amigo Manlio Fabio Beltrones.

“Queremos ganar esta elección porque queremos trabajar por Sonora, queremos trabajar por los temas que aquí son importantes, queremos, primero, asegurar que Sonora va a ser un estado seguro, que en Sonora vamos a recuperar las calles, las casas, las escuelas, las colonias, que en Sonora habrá seguridad y tranquilidad, y de eso, ¡me hago cargo yo!”, expuso.