Halcones tropieza al arrancar semifinales

Por: Joel Luna

Halcones de Ciudad Obregón no aguantó la presión de los últimos minutos del partido y terminó por sucumbir ante Rayos de Hermosillo, por pizarra de 82-78, al arrancar las semifinales del Cibacopa.

La escuadra que juega en el gimnasio de la Unison estuvo siempre al acecho, esperando que los rivales sintieran la presión del público, que hizo una muy buena entrada en el aforo de la capital sonorense.

La primera mitad fue un toma y daca, donde Halcones se llevó al descanso una leve ventaja de par de puntos 36-34.

Para la segunda mitad, los dueños de la duela se fueron con todo al frente, sólo que los dirigidos por Gustavo Pacheco los mantenían a raya hasta que se llegaron los minutos finales y la presión no fue soportada por los visitantes.

Los mejores hombres por Rayos fueron: Michael Bryson, con 20 puntos, misma puntuación que Emmanuel Little y Steve Monreal, con 15.

Los visitantes fueron encabezados por Isaiah Wilkerson, con 23 unidades y 23 de Jimmy Hall Junior, con 22.

Hoy se juega el segundo de la serie, a partir de las 8:00 de la noche, en la capital del Estado.