Halcones de Obregón demuestra unidad y fortaleza

Por: Joel Luna

Luego de un comienzo incierto y de una clasificación de panzazo a postemporada, el actual campeón del Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacífico (Cibacopa), Halcones de Obregón, demostró que en estos momentos está unido y con gran fortaleza.

Daniel Paredes, gerente deportivo del club, habló para Diario del Yaqui y comentó que está muy contento con los resultados que se están dando. “Gracias a Dios estamos en la final, la segunda consecutiva, ahora el rival es Tijuana e igual seremos un gran contendiente”, aseguró.

“Mucha gente no creía en nosotros y en base a trabajo y esfuerzo las cosas cambiaron para postemporada. En esta etapa no hay margen de error. Ahora nos damos cuenta que los cambios que se dieron fueron los correctos, trabajamos en base a lo que sabemos, la experiencia adquirida durante toda mi carrera en el basquetbol profesional ha rendido frutos” añadió.

Declaró: “Me siento muy satisfecho por lo que hemos logrado, no te puedo decir que me gusta callar bocas, simplemente me da gusto que las cosas salgan según lo planeado y que ahora seamos el equipo a vencer”.

Daniel Paredes es un apasionado del basquetbol, ex jugador profesional con Trigueros de Obregón, llegó a ser campeón con la escuadra local y ya sabe lo que es levantar un título como jugador y como directivo.

“Espero volver a hacerlo y darle la satisfacción a toda la gente que creyó en nosotros y que nos apoyó de principio a fin”.