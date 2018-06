Hacen de Cócorit un espacio deportivo

Pueden ahí practicarse todos los deportes

Por: Fabiola Navarro

No es falta de interés de las personas realizar activación física o practicar algún deporte, en ocasiones no hay condiciones para que lo hagan ya que las canchas deportivas o andadores no cuentan con infraestructura adecuada.

Sin embargo hay quienes son persistentes y buscan en algún espacio un lugar para ejercitarse y por las tardes la plaza y la cancha de Cócorit, así como la calzada se convierten en escenarios deportivos.

“No necesito pagar un gimnasio, siempre ponía de pretexto que no tenía dinero para pagarlo, hasta que me decidí a caminar y eso hago, vengo y camino por toda la calzada, lástima que no tenga iluminación adecuada porque mucha gente podría aprovechar y correr o trotar, solo que por las noches está muy obscuro”, comentó Diana Laura Méndez, vecina de la colonia Alameda.

El kiosco de la plaza también es aprovechado por amas de casa que durante las tardes ya que se desocupan de sus labores domésticas acuden a bailar a clases de zumba.