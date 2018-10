Habría agua en caso de huelga

Por: Francisco Minjares

Las acusaciones hechas por el director del Oomapas, Rodrigo González Enríquez, en contra del sindicato por el emplazamiento a huelga programado para el 20 de noviembre, pudieran convertirse en una demanda por difamación en contra del funcionario, por ser falsas y sin fundamento, aseguró Silvia Godoy Vea.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc) explicó que el emplazamiento a huelga se hizo derivado de 12 violaciones al contrato colectivo que se tiene con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), los cuales pudieran llegar a 15 para finales de este mes, por lo que hizo un llamado al funcionario a conciliar.

“Una persona responsable, una persona inteligente, se sienta a conciliar porque son 12 violaciones al contrato, se sienta a ver cómo las vamos a arreglar, qué convenios podemos a hacer, eso hace un director responsable, no sale tratando de crear miedo y tratando de confundir a la gente”, indicó.

Aclaró que en caso de que estallara la huelga, no se va a dejar sin suministro de agua potable a los usuarios de Cajeme, y muestra de ello es que ya se tuvo un paro de labores en el 2012 sin que se vieran afectados los ciudadanos, lo cual hace que la requisa propuesta por el funcionario local sea innecesaria y deja entrever intereses que éste pudiera tener para beneficiar a particulares que entrarían a prestar el servicio, y que además se encuentra fuera de las facultades de la autoridad municipal.

Por otro lado, hizo referencia a los supuestos aviadores despedidos a los que se refirió González Enríquez, asegurando que el sindicato no protege a ningún trabajador que sólo esté en nómina sin trabajar, aunque acusó a la administración entrante de contratar empleados que habían sido despedidos en administraciones pasadas por malas conductas.

Lo que el Sutoc sí está haciendo, abundó la dirigente, es que está a la espera de la respuesta para basificar a nueve trabajadores, aunque esto no se encuentra en el emplazamiento.

“En primer punto, no viene eso al emplazamiento, hay nueve sindicalizados pendientes, son plazas sindicales, pero eso ni siquiera viene en el emplazamiento porque no pensé que quisiera descontarles su cuota”, señaló.

Estos nueve trabadores se sumarían a los 455 que ya están sindicalizados de un total de 520 que forman la planta laboral del organismo operador.

Negó también haber recibido 153 millones de pesos por parte del Oomapas y retó al funcionario a demostrar la veracidad de esa información que dio a los medios de comunicación.

Descartó la posibilidad de la desaparición del Sindicato y llamó a los trabajadores a estar tranquilos, ya que en caso de que estallara la huelga, la paramunicipal no podrá despedirlos.

El asunto será analizado por el área jurídica del sindicato para determinar si se puede crear una demanda en contra del funcionario por difamación.

Al respecto, el secretario general de la Federación Cajeme de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Luis Acosta Cárdenas, dijo que la central obrera apoyará con todo su peso al Sutoc y no permitirá que se pase por encima de lo que dicta la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución Política Mexicana.