Habrá tranquilidad durante elecciones

Llamado del secretario de Gobierno para no caer en campaña de miedo

Por: Mónica Miranda

no caer en campaña de miedo y psicosis, llamó el secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella a los sonorenses para que salgan a votar con tranquilidad en próximo primero de julio.

Dijo que desde hace unos días se ha querido crear un clima de inseguridad atípico en el Estado, previo a las elecciones, por lo que abocaron acciones en conjunto con las corporaciones de Seguridad para mantener el orden durante esta semana y el día de las votaciones.

Invitó también a los partidos políticos y candidatos a que no caigan en provocaciones y eviten responder a presuntos actos en contra de sus candidatos.

“Está vez han llegado al grado de traer grupos de delincuencia organizada foráneos, con ese propósito de desestabilizar el clima de seguridad que poco a poco va tomando su curso, es perverso jugar con la tranquilidad de los sonorenses, no se vale que intenten crear psicosis”.

Señaló que desconocen al o los autores que están propiciando estos hechos de inseguridad con robos en comercios y atentados a candidatos, pero dijo se investigan por parte de la Fiscalía General.

“Estamos en coordinación con autoridades, quieren crear clima de intranquilidad e inseguridad cuando no la hay en Sonora, no es casualidad que esté pasando esto”.

Por el momento mencionó que desconoce si hay detenidos por los robos en Liverpool y Home Depot.