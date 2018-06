Habrá más cacharros

Buscan eliminar los objetos en los que el agua se acumule para evitar al mosco del dengue

Por: Fabiola Navarro

El descacharre es un programa permanente que mantiene la Dirección Municipal de Salud a cargo de Aquiles Mexía Díaz, con el que se pretende retirar del interior y el exterior de las viviendas objetos que puedan acumularse y ser criaderos de moscos.

Para ello se trabaja en rutas establecidas por polígonos en donde camiones de la dependencia municipal en conjunto con la IV Jurisdicción Sanitaria recogen toneladas de cacharro que son en su mayoría muebles viejos, tasas de baño, llantas, entre otros objetos que las familias suelen tener acumulados en patios.

Los meses de mayor descacharre son los que comprenden la temporada de lluvias, ya que las personas tienden a sacar a la calle objetos que ya no utilizan o no funcionan.

Durante el mes de mayo se recogieron arriba de 50 toneladas en diferentes colonias del Municipio, promedio que se recoge regularmente tanto en las zona urbana como en comisarías y delegaciones.

“ La invitación es para que los vecinos estén atentos a los días que el camión estará pasando por sus colonias, es importante participar para que las enfermedades trasmitidas por vector no repunten en la temporada de calor, como es el dengue, ya que hay que recordar que el mosquito que los transmite se reproduce en todo tipo de cacharros”, puntualizó.