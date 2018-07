Habrá jornada gratuita de cirugías de vasectomía

El sábado 21 de julio, en Hospital General de Navojoa, el evento



Por: Roberto Aguilar

Como parte de las dinámicas del Departamento de Planificación Familiar, de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 se ofrecerá una jornada gratuita de salpingoclasia y vasectomía sin bisturí, el próximo sábado 21 de julio, informó el jefe de la Jurisdicción, Joaquín Ricardo Flores Pérez.

Manifestó que será a las 8:00 horas cuando se lleve a cabo esta actividad en las instalaciones del Hospital General de Navojoa (HGN).

Resaltó que cada vez más se ha incrementado la cultura y aceptación de los varones con respecto a la cirugía de vasectomía sin bisturí, por lo que exhortó a las personas interesadas a acudir a su Centro de Salud más cercano para informarse sobre el proceso.

En el caso de las mujeres, el médico recomendó presentarse en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria, del 9 al 13 de julio con la encargada del Programa de Planificación Familiar, quien les informará sobre el procedimiento y estudios previos a la cirugía de salpingoclasia.

Comentó que la jornada tiene como principal objetivo incentivar y promover la participación del hombre en la planificación familiar, fomentando así una paternidad responsable, ya que desempeñan un papel muy importante en el apoyo y desarrollo de las necesidades de salud de la pareja.

Explicó que la vasectomía sin bisturí es una cirugía que consiste en ligar y cortar los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides y evitar un nuevo embarazo, la cual tiene una duración de 15 minutos y no requiere de exámenes de laboratorio previamente realizados.

Posteriormente se realiza una revisión a los pacientes para verificar que no exista una complicación posoperatoria inmediata o mediata, siete días después de la intervención quirúrgica, y después de tres meses se solicita al paciente un estudio llamado espermatoconteo para confirmar la ausencia de espermatozoides.

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos (42) 2-89-03, o al celular 642 4 26 14 94, con Karina Mendívil, encargada del Departamento de Planificación Familiar.