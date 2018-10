Habrá alcoholímetro para el Motofest

Buscan que el evento no se convierta en tragedia



Por: Fabián Pérez

A fin de evitar accidentes y lograr saldo blanco durante el Motofest 2018 que iniciará mañana viernes, Tránsito Municipal aplicará el alcoholímetro.

Martín Servando Beltrán, titular de esta dependencia, informó que para este evento estarán activos 50 oficiales, entre policías y agentes de Tránsito, para apoyar la seguridad de la concentración de motocicletas y de los asistentes.

Comentó que serán 30 agentes los designados para el evento y el resto se encargará de la vigilancia de las diferentes vialidades por donde transitarán las motos.

Indicó que se taparán algunas calles por donde circularán las motocicletas y evitar que no se presenten accidentes.

Una de ellas, dijo, es la J. Almada, hasta donde se ubica la gasolinera Jalisco, con el fin de que haya mayor espacio para los participantes en el evento. Dijo que también se bloqueará el acceso al Gimnasio Municipal, donde será la concentración.

“También se va a tapar la calle y acceso que va a la escuela del Cbtis 67; es decir, no va a ver circulación para la ciudadanía, sólo para los motociclistas,” indicó.

Expuso que se aplicará el reglamento de Tránsito, tanto para la ciudadanía, como para los participantes en el Motofest.

“El alcoholímetro se aplicará para todos, incluidos para los motociclistas. No queremos excesos en la velocidad. Le damos la bienvenida a los participantes, pero también deben cumplir con la ley,” refirió.

Mencionó que aplicarán criterio por el consumo de alcohol, siempre y cuando sea en lugares de concentración.

“Si andan a exceso de velocidad por fuera del perímetro e ingiriendo bebidas alcohólicas, se les va a infraccionar,” reiteró.

Para este evento se espera una asistencia de 20 mil personas y tres mil motociclistas de diferentes estados del país e incluso del extranjero, puntualizó.