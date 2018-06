Habitan ladrones casas abandonadas

Sufren vecinos de la colonia Progresista robos y lesiones a causa de los vándalos

Por: Denisse Robles

Vecinos de la colonia Progresista en Hermosillo manifestaron que los constantes robos en el sector y las casas abandonadas son las principales problemáticas en esta zona ubicada al norponiente de la ciudad.

El recorrido se inició por la calle Juan de Grijalva en la cual unas cinco viviendas están en total abandono llenas de basura, maleza, algunas desmanteladas y que según los vecinos del sector son refugio de los malhechores del lugar.

Conrado Grijalva comentó que una casa que estaba en abandono y que ocasionaba bastante problemática fue rescatada por los mismos vecinos, la limpiaron y cerraron para evitar que entren personas que hacen daños a los alrededores.

Jesús Domínguez, propietario de un abarrote del sector, dijo que los robos son frecuentes, que tiene que asegurar siempre bien su hogar.

“Hay mucho delincuente, malandritos que roban. A mi mamá la asaltaron con un cuchillo hace como dos meses, y así me ha tocado saber de varios casos. En lo personal, a mí no me ha tocado, pero sí hay que andar con cuidado”, dijo Jesús.