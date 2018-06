Gullit Peña confesó su alcoholismo

Carlos “Gullit” Peña, ex futbolista del Cruz Azul reveló cómo era su vida con la adicción al alcohol y dio detalles de cómo perdió el control de su vida y su carrera.

En entrevista con ESPN, Peña afirmó que pasaba varios días tomando sin parar.

“Sólo alcohol, la droga nunca me llamó la atención, fumar tampoco, no era que tomara mucho, pero a veces sí me agarraba de tres días y se va descontrolando”.

“Soy un deportista, ya no rendía bien, ya me estaba costando un poco, me estaba cansando, estaba dejando de hacer cosas en lo futbolístico y en lo personal”, manifestó.

Asimismo, el mediocampista no ocultó su deseo de superar su enfermedad y volver a brillar en el futbol mexicano.

“Quiero volver a ser uno de los mejores jugadores de México otra vez, quería venir con Julio porque él ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Hubiera querido estar en el Mundial, pero así pasan las cosas, estoy acá para ser el mismo de antes, seguir con mi carrera”, señaló.