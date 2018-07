Golpearán radios a Cuba

El nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que opera las emisoras estadounidenses Radio y Televisión Martí para oponerse al Gobierno de la isla, el ex alcalde de Miami, Tomás Regalado, afirmó que las emisoras recuperarán la línea dura contra La Habana.

En una entrevista, el exiliado cubano afirmó que también buscarán romper la censura que existe a Internet en la isla, y contrarrestar con veracidad el eje de la propaganda de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“La línea es volver a las raíces a cumplir la ley, por lo que fueron creados Radio y Tv Martí. Ambas se habían desviado producto de los cambios en política exterior (de Estados Unidos) y el hecho de que se quería enmascarar la realidad de una dictadura”, dijo Regalado.

El también periodista, uno de los primeros comunicadores que ocupa el cargo, señaló que el mensaje de la actual administración de Donald Trump es que “quiere que el pueblo de Cuba encuentre la libertad”.

“La pasada administración (del ex presidente Barack Obama) dio muchos cambios y Cuba no dio nada a cambio. No se han producido cambios en los derechos humanos, libertad de expresión y libertad de movimiento, a pesar de que Estados Unidos ha hecho bastantes concesiones al Gobierno de Cuba”, sostuvo.

Regalado expresó que el contenido y la programación serán “más atractivas, atrevidas y agresivas”. De hecho, en el primer mes que lleva al frente de las emisoras ha aumentado en el segmento informativo 90 minutos diarios de lunes a viernes, para tratar de llegar a más personas.

Adelantó que a partir del próximo 21 de julio iniciarán un nuevo programa con la opositora cubana Rosa María Payá, hija del fallecido activista Oswaldo Payá Sardinas, creador del Proyecto Varela, dirigido a la gente joven.

También habrá otro programa para la comunidad homosexual para denunciar los ataques contra esa comunidad en la historia en Cuba. “El Gobierno cubano los ha maltratado mucho, pero ahora quiere utilizarlos en los cruceros gay que están haciendo en La Habana con (la hija del ex presidente Raúl Castro) Mariela Castro”, señaló.

Otra de las metas inmediatas es aplicar toda la tecnología posible para que los cubanos puedan recibir la señal, incluso a través de sus teléfonos celulares. “Trabajamos en eso y para octubre próximo vamos a tener respuestas tangibles desde el punto de vista técnico”, dijo.