“Golearé” 3-1 en las urnas: José Antonio Meade

AGENCIAS.-

Luego de ver el partido de la Selección Mexicana, el candidato José Antonio Meade Kuribeña aseguró que el 1 de julio ganará la contienda presidencial como México le ganó ayer a Corea del Sur, pero “goleará” en las urnas a sus adversarios 3-1.

En una breve entrevista, el abanderado de la coalición Todos por México dijo que su campaña va dando resultados, como los ha dado la selección mexicana en el Mundial; aprovechó para destacar que en general el país va por buen rumbo.

“Nosotros sentimos que vamos caminando bien, sentimos que México va caminando bien, que estamos haciendo una buena participación en el Mundial”, dijo desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Durante el partido, el candidato presidencial priísta estuvo acompañado del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, del senador José Francisco Yunes, políticos y equipo de campaña.

PLANTEA MEADE FIN A HUACHICOL; AFIRMA QUE NO HABRÁ PRETEXTOS

El pasado 19 de junio, de visita en Guanajuato, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, señaló que el huachicoleo, uno de los grandes problemas que enfrenta esta Entidad, no podrá resolverse si no es con un trabajo de coordinación con Pemex en la mesa.

En la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en la capital del Estado, dijo que se tiene que hacer un trabajo de prevención, coordinación e investigación para atender los males que afectan a todo el país en materia de seguridad.