Golden State se pone al frente 2-0

Las dudas que habían dejado en el choque anterior las disiparon al aplastar 122-103 a los Cavaliers de Cleveland y ponerse en ventaja de 2-0 en las finales de la NBA.

Stephen Curry fue el máximo anotador del partido al finalizar con 33 puntos, escoltado por Kevin Durant (26) y Klay Thomson (20). Por la visita LeBron James tuvo otra noche con grandes dígitos al registrar 29 unidades, 12 asistencias y nueve tableros, insuficientes para evitar el tropiezo de su equipo. La serie vieja a Cleveland para el tercer juego que se celebrará el próximo miércoles en el Quicken Loans Arena.

Como si la victoria, eso sí agónica, del choque uno no hubiera sido suficiente, los campeones vigentes de la liga se plantaron en casa con la intensidad necesaria para no dejar dudas y viajar a Cleveland con ventaja.

Steve Kerr quedó impresionado con la labor que hizo JaVale McGee desde el banquillo y le dio la titularidad, dándole altura a su quinteta titular e inmediatamente obtuvo la recompensa. Justamente McGee fue el autor de los cuatro primeros puntos del partido, además de crear dobles oportunidades desde la pintura.

No fue la mejor noche para el “Rey”, quien pese a eso se quedó cerca de un triple-doble, pero nada qué ver con la majestuosa actuación del juego uno. Kerr se la puso más difícil a James, sobre todo en las penetraciones y mandándole doble marca defensiva en innumerables ocasiones. Además de la labor de Draymond Green, quien es de los pocos jugadores de toda la liga de defender de forma individual al astro de los campeones del Este.

Los 13 puntos de ventaja con los que Warriors se fue al descanso, puso contra la lona a unos Cavaliers que regresaron con mucha mayor intensidad, sobre todo a la defensiva. Más por inercia y ganas, lograron a ponerse a cinco puntos, pero todo terminó en un susto. Curry, Kevin Durant y Klay Thompson se encargaron de poner las cosas en su lugar.

Al final, la diferencia fue contundente. Más de 10 puntos con muchos minutos por jugar, tantos que Tyronn Lue, coach de Cleveland, decidió sacar a sus titulares con cuatro minutos en el reloj. Tiró la toalla. No había respuestas ante Golden State.