Gendarmería no detendrá la violencia

Observatorio Sonora dice que Estado y Municipio son instancias que deben resolver

Por: Denisse Robles

En Cajeme, de enero a agosto de 2018, se han registrado 138 homicidios dolosos, de los cuales 94 han sido por arma de fuego, según los datos proporcionados por el Observatorio Sonora por la Seguridad.

Del total de homicidios, 18 son con arma blanca y con otros elementos se han presentado 26.

Según los datos hasta el corte, julio ha sido el más violento con 33 homicidios, 21 por arma de fuego, con arma blanca tres y con otros elementos nueve.

El director de este Observatorio, Manuel Emilio Hoyos, señaló que estos números reflejan que la violencia no se reduce, por lo que es necesario aplicar medidas.

El especialista opinó que sin duda la mayor responsabilidad para resolver el problema de violencia en Cajeme es de estado y municipio, ya que la Gendarmería no es la que podría solucionarlo.

Señaló que le solicitaron una reunión por parte de la oficina del alcalde Sergio Pablo Mariscal.

“Me hablaron ahora que entraron una persona de la oficina del alcalde. Querían hacer una reunión con nosotros. No se ha dado la fecha para platicar del tema y sobre propuestas que puedan ser interesantes”, puntualizó.