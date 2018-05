Gasta Karime Macías 1.6 mdp cada mes

Karime Macías, sus tres hijos y otros familiares “viven a todo lujo”, con recursos del erario público, en una zona residencial de Londres, Inglaterra, donde su gasto promedio mensual asciende a más de un millón 600 mil pesos (60 mil libras).

Así lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tras mostrar videos de la esposa del ex mandatario Javier Duarte paseando por la capital inglesa, donde fue ubicada por un detective.

Yunes insistió que el gasto mensual promedio de Karime Macías en Europa no incluye sus excentricidades, como viajes recurrentes a España, Estados Unidos y otros destinos.

El ex priísta destacó que los videos, fotografías y la bitácora de movimientos de la ex presidenta del DIF estatal y familiares ya fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ordene su detención y extradición a México, y enfrente la justicia por el desfalco de miles de millones de pesos del erario público de diciembre 2010 a octubre 2016.

“Ella fue pieza clave, fue artífice del desfalco de miles de mdp”, destacó Yunes en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno.

Y aseguró que además de la carpeta de investigación abierta contra Karime Macías por el desvío de más de 100 mdp en el DIF estatal, a través de empresas fantasmas, se le interrogará por el entramado de corrupción que encabezó Javier Duarte, familiares del ex mandatario y su círculo político cercano.

Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó de manera formal a la PGR el establecimiento de una “alerta migratoria” y la emisión de una “ficha roja” para efectos de búsqueda, localización y detención con fines de extradición contra Macías.

Ayer se dio a conocer que la esposa de Javier Duarte promovió un amparo contra la orden de aprehensión en su contra y para evitar ser detenida con fines de extradición.

La ex primera dama de Veracruz también cuenta con una “orden de aprehensión” girada por un juez de Control del fuero común radicado en el Distrito Judicial de Xalapa, por hechos probablemente constitutivos de delito.

La ex presidenta del sistema estatal DIF, oriunda de Coatzacoalcos, es investigada por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio estatal, como consta en el proceso penal 150/2018, por un probable daño patrimonial al erario que a la fecha asciende a más de 112 mdp.

De acuerdo con el titular de la FGE, Jorge Winkler Ortiz, Macías es mencionada en diversas carpetas de investigación por posible daño patrimonial al haber usado seis empresas fantasmas con las que se simuló la compra de baños biodegradables, equipo médico, alimentos, equipos para la captación y purificación de agua, entre otros.