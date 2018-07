Galilea ofrece recompensa por presunto video

EL UNIVERSAL.-

Tras la noticia viral que afirmaba que Galilea Montijo se iría del país si ganaba Andrés Manuel López Obrador, la conductora aprovechó las cámaras del matutino “Hoy” para aclarar el rumor.

“Qué bueno que me invitan para desmentir esta noticia totalmente falsa, les voy a decir desde donde comenzó esto; hace un año a mí me llegó una noticia que yo había hecho un postcast lo cual, señoras y señores, sí, millennials no sé usar un postcast, no sé ni qué es, pa’ que me entiendan”, dijo.

“Es más, reté, regalando de lo que debo. Cien mil pesos a quien me traiga el video donde yo lo dije”, concluyó.