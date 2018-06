Frente por el voto

Ya solamente quedan dos semanas para tener nuevos presidentes de la República y municipales, senadores, diputados federales y locales e incluso gobernadores en varios estados de México.

Cuáles serán los resultados, es lo que tiene a todo mundo en vilo. Solamente en la Presidencia de la República se ve un claro ganador, pero si nos confiamos en las encuestas podríamos salir raspados, por lo cual debemos pensar bien el voto y esperar los resultados del 1 de julio.

Como ciudadanos, poco tendremos qué hacer más allá de ir a cruzar la boleta y depositarla en la urna. Hay un ejército del pueblo, es cierto, listo para encabezar las casillas, pero ese domingo el escenario puede cambiar y muchos vecinos serán sustituidos por otros a los que ni capacitación se dio, pero que se requieren para sacar adelante el proceso en ese lugar.

Por eso, llama la atención el frente por la defensa del voto que varios partidos de Cajeme habrán de anunciar mañana miércoles.

Hay desconfianza entre los partidos. Y no es para menos. Durante muchos años se ha estilado que la voluntad popular sea torcida sin el menor pudor. Y el país ha seguido adelante, aunque en el ánimo popular haya quedado impreso ese golpe a la democracia.

Pero, a fuerza de ser sinceros, no es solamente hacia el PRI la suspicacia. También otros partidos cuando han estado en el poder han practicado el mismo juego, aunque no por ello habrá que justificarlo.

Lo que los ciudadanos deben hacer es votar. Simple y sencillamente. En la medida en que se participe, se podrán lograr resultados. Pero si se le da oportunidad a que solamente unos cuantos decidan por todos, entonces no hay por qué quejarse porque en nuestras manos está el freno hacia quienes han desgraciado este país.

Después del 1 de julio, hay que esperar un país de tranquilidad, de confianza en un mejor futuro en base a resultados electorales derivados del voto ciudadano y que no den margen a dudas.

Si queremos caminar hacia mejores niveles de productividad, competitividad y bienestar de la población, se debe trabajar con fuerza en afianzar la democracia.

De otro modo, muy poco podrá alcanzarse porque son los estados democráticos los que impulsan la iniciativa de sus habitantes para emprender acciones de prosperidad colectiva.

Y, como ya se dijo, la mejor arma para lograrlo es el voto. No desperdiciemos la oportunidad que el 1 de julio nos ofrece.

VIENE OSORIO CHONG

Hay reportes de que el ex secretario de Gobernación, hoy coordinador de los candidatos federales del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, viene a Sonora este martes para afianzar las campañas políticas.

Habrá diversos encuentros con el ex número dos del gobierno mexicano… Y buena se ha armado al interior de la Iglesia católica, pues mientras el Obispo Felipe Padilla Cardona dice a las autoridades municipales que no es conveniente autorizar la presentación del circo llamado de las pesadillas, desde la Vicaría Fija del Señor de los Milagros, el presbítero Demetrio Moreno Santini avala con su firma que el espectáculo no tiene nada de satánico, como por ahí se ha hecho creer…

