Frenan parálisis de urbanos

Negocian choferes sus demandas con el Gobierno

Por: Mónica Miranda

Los choferes del sindicato de Sictuhsa decidieron posponer el paro del servicio, en lo que se analizan sus demandas dentro de una mesa de diálogo con la Dirección del Transporte, luego de la protesta que mantuvieron todo el lunes por fuera del centro de pernocta, indicó Apolinar Castillo Valdés.

El secretario del Trabajo y Conflictos del sindicato transportista, dijo que lograron convencer a los operadores para que continuaran manejando los camiones mientras se lleva a cabo el proceso de negociación, en el que el Gobierno Estatal, como su nuevo patrón, les ofreció analizar cada caso en particular para garantizarles estabilidad laboral.

“Ahorita traemos el planteamiento de las bases: que se cumplan las condiciones de trabajo, que entremos en una individualidad de cada compañero, ver la problemática de ellos con Infonavit, Fonacot, y su previsión social; todo eso que esté en orden”, mencionó.

Aclaró que no habrá liquidación por parte de Sictuhsa, ya que se trata de una sustitución patronal y en dicha figura no hay término de relación laboral.

Igualmente, los operadores demandan una resolución al problema de la falta de pago de sus prestaciones de IMSS e Infonavit, adeudo que mantiene la concesionaria Sictuhsa y a la fecha suman alrededor de 118 millones a ambas instancias.

Sin embargo, la Dirección del Transporte aclaró que no asumirá el adeudo, pero sí estará a cargo del pago de sueldos próximos a los choferes, en tanto se decida la operación permanente de las 200 unidades requisadas a Sictuhsa el pasado domingo.