Frena presidente Trump separación de familias

Firmó un decreto para detener la separación de parentela de migrantes cuando son arrestadas en la frontera con México, aunque mantiene la “tolerancia cero”

AGENCIAS.-

Cediendo a la presión de aliados ansiosos, el presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que pone fin a la separación de las familias migrantes que son detenidas al entrar a Estados Unidos sin autorización.

Es sobre mantener a las familias juntas y a la vez asegurarnos de que tenemos una frontera muy poderosa y fuerte”, dijo Trump a periodistas al firmar el documento.

Fue un giro drástico para Trump, quien equivocadamente ha insistido en que no tiene más opción que separar a las familias porque está obligado por la ley y un fallo judicial.

NIÑOS INMIGRANTES EN EU SON SEPARADOS DE SUS PADRES Y SON ENJAULADOS

En las noticias de los últimos días han primado las imágenes de niños encerrados en jaulas en la frontera, y grabaciones de audio de niños que lloran y claman por sus padres.

Las imágenes han causado enojo, cuestionamientos sobre moralidad y preocupación de los republicanos sobre el impacto negativo en las elecciones de medio periodo en noviembre.

Eso fue lo que hizo el miércoles.

No me gustaba ver a las familias separadas”, dijo Trump.

NIÑA MEXICANA CON SÍNDROME DE DOWN A ALBERGUE EN EU

El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que la madre de una niña de 10 años de edad con síndrome de Down no está retenida en un albergue de Mc Allen, Texas, por la aplicación de la política “Tolerancia cero” de parte del Gobierno de aquel país.

La DHS informó que la mamá de la menor, efectivamente, se encuentra detenida, pero como testigo en la investigación de un caso sobre tráfico de personas.

“No es derivado de la aplicación de política de tolerancia cero”, precisó la DHS.