Fracasó cultivo de garbanzo

Por:Federico Chávez Manjarrez

Para los productores agrícolas de los sectores social, privado y colonos, el cultivo de garbanzo fue un total fracaso, pues no se tuvo precio, ni compradores y se dio una baja producción, por lo que es muy probable que el próximo año no se siembre tanta área.

Productores y líderes de organizaciones que sembraron ese cultivo este año, comentaron que todavía no han podido vender el cultivo, ya que se tiene un precio de 14 mil pesos la tonelada.

Con eso no venderán la leguminosa este año, prefiriendo almacenarlo que mal abaratarlo a ese monto, cuando hasta antes de las trillas oscilaba en 20 y 22 mil pesos, e incluso en supermercados el kilo asciende a 69 pesos.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Pozos del Río Yaqui y Cocoraque y productor de garbanzo de la zona de San José de Bácum, José Ramón Romero Arreola, comentó que por lo general siempre sucede así, se desploman los pecios, como ocurrió este año.

El garbanzo tiene un costo de producción de alrededor de 18 mil pesos por hectárea, sin considerar renta, trilla y flete, por lo que los productores no venderán a menos de 18 mil pesos este año.