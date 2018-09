Fortalece Sonora sector aeroespacial

Con una inversión de 10 millones de dólares, la empresa Walbar pone en operación su segunda nave industrial, con lo que ampliará su plantilla laboral a 330 personas, declaró el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

La factoría tiene una dimensión de 35 mil pies cuadrados y se ubica en el Parque Industrial Roca Fuerte, agregó el funcionario estatal.

Vidal Ahumada señaló que en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se ha fortalecido el sector aeroespacial, ubicando a Sonora entre los estados líderes de México en esta industria.

“El sector aeroespacial es uno de los más dinámicos en el mercado global, en el que México ha ido consolidado un importante liderazgo, y Sonora no es la excepción, cuenta con un clúster de más de 60 empresas que generan más de 10 mil empleos especializados y de alto valor”, destacó.

De acuerdo con cifras de ProMéxico, entre 2010 y 2016, las exportaciones del sector aeroespacial crecieron en un promedio anual de 14 por ciento y en ese último año superaron los siete mil millones de dólares, precisó el titular.

Esta inversión es resultado del entorno competitivo y el potencial que tiene Sonora en el sector aeroespacial, así como la certidumbre y el respaldo institucional que se garantiza a los inversionistas, subrayó Vidal Ahumada.

Por su parte, Tim Grein, Presidente y CEO de Walbar, dijo que con esta inversión se está construyendo uno de los mayores y más exitosos fabricantes de componentes para turbinas aeroespaciales en el mundo.

Explicó que en el año 2018 han aumentado las ventas de la compañía en más del 25 por ciento y estiman que para el 2019 las ventas serán de 90 millones de dólares, un 30 por ciento de crecimiento adicional, señaló.

“Hemos hecho contratos que permanecerán hasta el año 2022 o más, hemos invertido más de 3 millones de dólares en equipo e instalaciones”, precisó.

Tim Grein añadió que están trabajando de manera coordinada con The Off Shore Group y la Secretaría de Economía, y planean continuar invirtiendo para seguir creciendo, puntualizó el empresario.

En el evento estuvieron presentes: Sara Valle Dessens, Presidenta Municipal de Guaymas; Luis Felipe Seldner, Presidente The Offshore Group, James Dickson, Vicepresidente de Operaciones WALBAR, Enrique Ruiz Sánchez, Director General de ProSonora.