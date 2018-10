Fortalece Marco Ramírez al bullpen

Por: Antonio Saba

El lanzador Marco Ramírez llegó a reforzar el staff del bullpen de los Yaquis de Ciudad Obregón y desde su incorporación dio muestras de su talento.

El serpentinero originario de León, Guanajuato, fue tomado por la organización obregonense como primera selección en el Draft 2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

“Es un gran compromiso, desde que uní al equipo, he estado trabajando para mantenerme en forma y ganarme un lugar”, comentó.

Para Marco Ramírez representa un reto estar en el circuito de invierno.

“Estoy muy motivado, siempre me mentalizo para mejorar y seguir creciendo como persona y jugador. Estoy seguro de que saldrán bien las cosas esta campaña y aportaré todo lo que esté en mis manos”, expresó.

El joven lanzador jugó para Bravos de León en la Temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde se convirtió en unos de los jugadores de confianza del equipo.

“Gracias a Dios me fue bien, me dieron la oportunidad y las cosas se dieron. La idea es seguir en ese mismo camino, para seguir cosechando más logros”, finalizó.

El leonés ya conoce este circuito, pues en años anteriores, defendió la causa de los Tomateros de Culiacán.