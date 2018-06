Fomentan inclusión en universidades

Pocas personas con discapacidad entran a universidades, revelan expertos

Por: Fabiola Navarro

Sólo un mínimo porcentaje de personas con discapacidad intelectual, motriz, visual o auditiva, logra en México ingresar a la educación superior, revelaron Paloma Quijano Castelló y Gilberto Lazo Martínez.

Como integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad, dijeron que en este tema

buscan formar a académicos de educación universitaria. Promueven realizar adecuaciones no sólo de infraestructura, sino de programas que permitan una atención centrada en la persona, expusieron.



Ambos impartieron una conferencia magistral en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), universidad que se ha adaptado a las necesidades y la demanda de personas con discapacidad y que actualmente atiende a ese sector.

“Hay que trabajar programas personalizados, porque una persona puede tener habilidad para ciertas cosas y otras pueden tenerlas diferentes y estar en la misma carrera. Entonces, se necesitan hacer estos ajustes para ver cuáles son sus habilidades y sus áreas de oportunidad y es donde se va a poder desarrollar mejor”.

“Algo que hay que ver es, que van a terminar su educación universitaria y hay que pensar en qué mercado laboral van a poder ejercer. Hay que prepararlos junto con el programa de inclusión universitaria”, señalaron.

Ivana concluye la primaria

Por: Fabiola Navarro

Ivana, de 12 años de edad y con Síndrome de Down, fue la primera alumna en la Escuela Primaria Adalberto L. Salcido en ingresar con discapacidad intelectual.

Ella le abrió las puertas al resto de los niños con diferentes tipos de discapacidad que han formado parte de la inclusión educativa y de ella también aprendieron los profesores del plantel a trabajar con estudiantes con esta condición.

También enseñó al resto de sus compañeros que las diferencias existen; sin embargo, no debe de haber barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación.

“Ella entró hace siete años. La dejaron en segundo un año más para que reforzara sus conocimientos. Siempre la han tratado muy bien los profesores, los conserjes, los alumnos y sus compañeros se han adaptado mucho a ella.

“Hoy me siento muy orgullosa de sus logros, estoy muy feliz. Ahora vamos a la secundaria, en una escuela donde ella se adapte mejor”, resaltó América Espinoza Sánchez, madre de la menor.